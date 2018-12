USA schicken fast 60.000 Flüchtlinge aus Haiti zurück.

Quelle: John Cherry/dpa

Rund 60.000 haitianische Erdbebenflüchtlinge in den USA müssen in ihre Heimat zurückkehren. Die Menschen mit vorübergehenden Aufenthaltsstatus hätten dafür 18 Monate Zeit, teilte das US-Heimatschutzministerium mit. Alternativ könnten sie auch versuchen, einen Aufenthaltsstatus für die USA zu erlangen.



Haiti war am 12. Januar 2010 von einem verheerenden Erdbeben heimgesucht worden. Mehr als 220.000 Menschen kamen ums Leben. Die USA hatten seinerzeit rund 60.000 Menschen aufgenommen.