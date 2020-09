Ein Schild «Omas gegen Rechts» an einem Fahrrad. Archivbild

Der Verein "Gesicht zeigen!" fordert mehr Zeit für staatsbürgerlichen Unterricht an den Schulen. Angesichts von Morddrohungen gegen Menschen, die sich politisch oder gesellschaftlich engagierten, werde in den Schulen zu wenig geredet, kritisierte der Vorstandsvorsitzende Uwe-Karsten Heye im SWR.



Die Bürger, auch die jungen, müssten sich zu Hause, aber auch in der Schule fragen, "was ist eigentlich unsere Aufgabe in einer Welt, die so durcheinandergeraten ist, wie wir es zurzeit haben", sagte Heye.