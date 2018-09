Streik deutscher Ryanair-Mitarbeiter in Frankfurt. Quelle: Silas Stein/dpa

Der Chef der irischen Billig-Airline Ryanair, Michael O'Leary, hat die Forderungen deutscher Gewerkschaften abgelehnt. Das sagte der Ryanair-Chef in London. Piloten und Kabinenpersonal streiken am heutigen Tag. Sie fordern unter anderem höhere Gehälter.



Raum für eine Annäherung sah O'Leary nicht. Die Fluggesellschaft sei den Mitarbeitern bereits in allen wichtigen Punkten entgegengekommen. Das einzige, was man abgelehnt habe, sei die "aberwitzige" Forderung nach höheren Gehältern.