Der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck erhofft sich vom Anti-Missbrauchsgipfel im Vatikan weltweite Fortschritte. Es gehe darum, das Problembewusstsein in allen Bischofskonferenzen und allen Ländern der Erde zu schärfen, sagte er am Donnerstag im ARD-Morgenmagazin. "Wir sind in Deutschland schon sehr weit." In anderen Ländern sei das anders. Nun sollten Ziele benannt werden, die weltweit bindend seien. So müsse vor allem der Opferschutz "mit allen Konsequenzen" in den Mittelpunkt gestellt werden, sagte Overbeck. Zugleich sei eine klare Haltung in Sachen Prävention und Täterverfolgung notwendig.



Den Zölibat könne man nicht ursächlich verantwortlich für sexuellen Missbrauch machen, betonte der Bischof. Das bestätigten alle Wissenschaftler. Vielmehr sei es notwendig, auf sexuelle Reife zu drängen, die für jeden Menschen von Bedeutung sei - "erst recht für Priester". Zudem gelte es, sensibel zu bleiben für alle Fragen der Beziehungsfähigkeit.