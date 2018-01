Auch für Dirk Martin ist die Digitalisierung eine Kernaufgabe der Politik nach der Wahl. "In einigen Gegenden Hessens sind die Internetverbindungen noch immer so schlecht, dass man sich in der Zeit, in der sich eine Internetseite aufbaut, noch in Ruhe einen Kaffee kochen kann", meint er. Deshalb fordert der Unternehmer vor allem mehr Investitionen in den Breitbandanschluss und einen eigenen Minister für Digitalisierung.