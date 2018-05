Der Finne Valtteri Bottas von Mercedes auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Quelle: dpa

Zum Auftakt des Rennens in Spanien hat Mercedes-Pilot Valtteri Bottas (Finnland) im Freien Training die WM-Favoriten Lewis Hamilton (Großbritannien) im zweiten Silberpfeil und Ferrari-Pilot Sebastian Vettel zunächst abgehängt. Bottas fuhr am Vormittag im ersten Training die schnellste Runde, dahinter reihte sich WM-Spitzenreiter Hamilton ein. Vettel, der in Barcelona seinen 50.Grand-Prix-Sieg anstrebt, musste sich mit Rang fünf begnügen.



Schneller als Vettel war noch das Red-Bull-Duo Daniel Ricciardo und Max Verstappen. Nico Hülkenberg landete im Renault lediglich auf Platz 13.