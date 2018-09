Lewis Hamilton beim Grand Prix von Frankreich. Quelle: dpa

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton (Großbritannien) steht beim Frankreich-Comeback der Formel 1 auf der Pole Position. Der Weltmeister sicherte sich im Qualifying den ersten Startplatz für das Rennen am Sonntag (16:10 Uhr) und verwies seinen Teamkollegen Valtteri Bottas (Finnland/+0,118) und WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel (+0,371) im Ferrari auf die Plätze zwei und drei. Nico Hülkenberg (1:32,115) startet vom zwölften Platz in das Heimrennen seines Renault-Teams.



An der Spitze der WM-Wertung hat Vettel vor dem achten Saisonlauf nur einen Punkt Vorsprung auf Hamilton.