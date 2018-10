Lewis Hamilton im Mercedes

Weltmeister Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Japan in Suzuka gewonnen. Der Mercedes-Star siegte vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas und Max Verstappen im Red Bull. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel rettete sich einem frühen Crash mit Verstappen wenigstens noch auf Platz sechs.



In der WM-Wertung führt Hamilton bei vier noch ausstehenden Rennen mit 331 Punkten, sein Vorsprung auf den zweitplatzierten Vettel ist auf 67 Punkte angewachsen. Für Hamilton war Suzuka der 71. Sieg seiner Karriere, der 50. mit Mercedes, der neunte der Saison und der fünfte in Japan.