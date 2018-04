Sebastian Vettel Quelle: Francisco Seco/AP/dpa

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel hat den Saisonauftakt der Formel 1 in Melbourne gewonnen und das erste Duell mit Lewis Hamilton für sich entschieden. Vettel verwies den Engländer im Mercedes beim Großen Preis von Australien auf den zweiten Rang, er profitierte dabei entscheidend von einer Safety-Car-Phase gegen Mitte des Rennens. Dritter wurde Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen aus Finnland.



Für den Deutschen war es der 48.Sieg in seinem 200.Grand Prix, zudem der 100. Podiumsplatz. Schon im Vorjahr hatte Vettel den Auftakt der Saison in Melbourne gewonnen.