Formel 1 Testfahren: Toro Rosso

Der Russe Daniil Kwjat gibt in der Saison 2019 sein Comeback als Stammpilot in der Formel 1. Der 24-Jährige ersetzt bei Toro Rosso wie erwartet den Franzosen Pierre Gasly, der künftig an der Seite von Max Verstappen beim Red-Bull-Team im Cockpit sitzen wird. Die Personalie Kwjat gab Toro Rosso am Samstag am Rande des Großen Preises von Russland bekannt.



"Ich freue mich, wieder Rennen in der Formel 1 bestreiten zu können. Ich bin für diese Chance sehr dankbar", sagte Kwjat. Wer neben Kwjat zweiter Fahrer beim Red-Bull-Juniorteam wird, ist noch offen.