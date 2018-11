Hamilton feiert seinen Sieg Quelle: reuters

Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Brasilien in Sao Paulo gewonnen, Mercedes zum fünften Mal in Serie die Konstrukteurs-WM in der Formel 1. Das Werksteam machte den Triumph ein Rennen vor Saisonschluss perfekt. Nach dem Sieg von Hamilton und Platz fünf von Valtteri Bottas sind die Silberpfeile beim Finale in Abu Dhabi (25.November) nicht mehr von Rang eins zu verdrängen.