Sebastian Vettel sichert sich die Pole Position zum Großen Preis von Mexiko.

Quelle: epa

Sebastian Vettel startet von der Pole Position in den Großen Preis von Mexiko (So., 20 Uhr) und hält seine minimalen WM-Chancen am Leben. Der Ferrari-Pilot setzte sich im Qualifying vor Red-Bull-Pilot Max Verstappen (Niederlande) durch, Dritter wurde WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton (England/Mercedes).



Vettels Chancen auf seinen fünften Titel bleiben aber vage. denn der Engländer geht mit 66 Punkten Vorsprung auf Vettel ins drittletzte Saisonrennen. Nico Hülkenberg kam auf Platz acht, Pascal Wehrlein schaffte es auf Rang 17, macht aber wegen der Versetzung von Alonso und Vandoorne zwei Ränge gut.