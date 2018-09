Ferraris Sebastian Vettel während des Rennens Quelle: reuters

Sebastian Vettel hat beim vorletzten Saisonrennen der Formel 1 seinen fünften Sieg in diesem Jahr gefeiert. Der Ferrari-Pilot gewann den Großen Preis von Brasilien in Sao Paulo vor Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas und seinem Teamkollegen Kimi Räikkönen.



Der bereits als Weltmeister feststehende Silberpfeil-Pilot Lewis Hamilton sicherte sich nach starker Aufholjagd aus der Boxengasse noch den vierten Platz. Vettel festigte mit seinem Sieg den zweiten Platz in der WM-Gesamtwertung und liegt nun 22 Punkte vor dem Finnen Bottas. Das Saisonfinale findet in zwei Wochen in Abu Dhabi statt.