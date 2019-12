Unkrautvernichter Glyphosat (Archiv).

Quelle: Patrick Pleul/zb/dpa

Anders als geplant wird der Unkrautvernichter Glyphosat in Österreich doch nicht vom 1. Januar an verboten. Schuld sei ein Formfehler, weil der Gesetzentwurf der EU nicht übermittelt wurde, teilte die Regierung mit. Weil Strafen drohten, werde das Verbot zunächst nicht in Kraft gesetzt.



Die oppositionelle SPÖ will einen neuen Verbotsantrag im Nationalrat einbringen. Glyphosat steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Zulassungsbehörden großer Agrarstaaten sehen keine Gefahren.