Amander Clark von der University of California in Los Angeles ist eine von denen, die an der Erzeugung menschlicher Eizellen und Spermien im Labor arbeiten. Es gehe ihr dabei vor allem um Grundlagenforschung zu Unfruchtbarkeit, sagt die Wissenschaftlerin. Sie räumt aber ein, dass das Prinzip eines Tages auch der Behandlung dienen könne, etwa bei jungen Personen, die durch eine Krebsbehandlung zeugungsunfähig geworden seien.



Zur Dekodierung der DNA von Embryonen forscht unter anderem die Stanford-Medizinerin Louanne Hudgins. Was die Entwicklungen für das Alltagsleben der Menschen bedeuten könnten, hat Greely - recht unromantisch - im Titel eines gerade erschienenen Buches formuliert: "The End of Sex". Richard Scott, Experte für Reproduktionsmedizin aus New Jersey, betont allerdings, dass mit pränataler Diagnostik auch bei detaillierten Analysen keine genauen Vorhersagen möglich seien. Wenn ein Paar in seiner Klinik ein "Super-Baby" auswählen wolle, "sagen wir, dass wir das nicht können." Denn welche Eigenschaften ein Kind entwickelt, hängt nicht nur von der genetischen Veranlagung ab.