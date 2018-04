Der Soziologe und Mobilitätsforscher Prof. Andreas Knie ist Geschäftsführer des Innovationszentrums für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel (InnoZ) in Berlin. Quelle: InnoZ

Andreas Knie: Wir haben uns in der Vergangenheit von dem Gedanken leiten lassen, der Diesel sei besser für die Umwelt. Wir wussten nicht, dass Diesel-Emissionen wirklich kritisch sind. Wenn wir unsere Umwelt retten wollen, dürfen wir nicht mehr nur fragen, welche Antriebstechnik verbaut wird. Gegen Pest und Cholera, um bei diesem Bild zu bleiben, gibt es nur ein Rezept: Wir müssen weniger Auto fahren.



heute.de: Was ist mit Elektromobilität?



Andreas Knie: Sie ist zumindest ein erster Schritt. Der Vorteil von Elektromobilität ist, dass man beim Energieträger, mit dem der Strom erzeugt wird, flexibel ist und auch regenerative Energien einsetzen kann. Aber Elektrofahrzeuge alleine lösen ja auch nicht das Problem, dass wir zu viel Blech in unseren Städten haben. Deshalb müssen wir sowohl auf umweltfreundliche Antriebe umstellen und zusätzlich die Kilometer reduzieren, die die Menschen alleine in ihren Autos unterwegs sind. Statistisch sitzt derzeit lediglich fast nur ein Passagier im Auto – diesen Besetzungsgrad müssen wir dramatisch erhöhen. Und zusätzlich müssen wir die Menschen motivieren, mehr Wege mit Bussen und Bahnen, mit dem Fahrrad und zu Fuß zu erledigen.