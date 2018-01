Die Vereinbarung ist gültig, nachdem mindestens 55 Prozent der Staaten, die zusammen mindestens 55 Prozent der Treibhausgase ausstoßen, offiziell beigetreten sind. Dies könnte nach Ansicht von Beobachtern bald gelingen. Auf Wunsch der US-Delegation wurden etwa wesentliche Teile des Finanzpakets nicht in die Pariser Vereinbarung aufgenommen, sondern in eine begleitende "Entscheidung der Konferenz". Der Vertrag benötigt daher keine Zustimmung vom republikanisch dominierten US-Senat. Am Senat war die Umsetzung des Kyoto-Protokolls von 1997 in den USA gescheitert. Die beiden größten Produzenten von Treibhausgasen - China und die USA - haben den Vertrag mittlerweile ratifiziert.



(Quelle: dpa)