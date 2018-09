Jupiter war zufällig nahe der Gegend am Himmel, wo wir gesucht haben. Scott Sheppard, Carnegie Institution for Science

Die Forscher waren mit einem Teleskop in Chile eigentlich auf der Suche nach einem möglichen großen Planeten in den äußersten Weiten des Sonnensystems, als sie im Frühjahr 2017 erstmals auf die Monde stießen. "Jupiter war zufällig nahe der Gegend am Himmel, wo wir gesucht haben", sagte Wissenschaftler Sheppard. "Also konnten wir dank einem glücklichen Zufall gleichzeitig nach neuen Jupiter-Monden und nach Planeten am Rande unseres Sonnensystems suchen."