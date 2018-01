Der Zweck des Hohlraums bleibt geheimnisvoll Quelle: -/ScanPyramids Mission/dpa

Im Zentrum der Großen Pyramide von Gizeh schlummerte Jahrtausende lang ein Geheimnis: Ein Hohlraum, in etwa so groß wie der Rumpf eines Düsenfliegers.



Wissenschaftler einer Forschungsgruppe konnten mit Hilfe von kosmischen Strahlen eine mindestens 30 Meter lange Anomalie in der ältesten und größten der Pyramiden von Gizeh feststellen, wie sie in der Fachzeitschrift "Nature" erklärten. Der Fund gibt den Forschern Rätsel auf. Es könne sich um eine Kammer, einen Gang oder einen Schacht handeln.