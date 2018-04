In einem Sarkophag in Australien wurden Mumienreste gefunden. Quelle: -/Macquarie Medical Imagine/dpa

Forscher haben in Australien die Überreste einer Mumie in einem rund 2.500 Jahre alten ägyptischen Sarg entdeckt. "In den Aufzeichnungen stand, dass der Sarg leer oder mit Schutt gefüllt ist", erklärte Jamie Fraser vom Nicholson Museum der Universität Sydney. Daher sei der Holzsarg in seinen mehr als 150 Jahren im Museum nie untersucht worden.



Nach ersten Erkenntnissen sind es Überreste von einer einzigen Person. Den Hieroglyphen auf dem Sargdeckel zufolge sei es die Adelige Mer-Neith-it-es.