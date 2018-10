Oft landet auch viel Beifang in einem Fischernetz. Quelle: Carmen Jaspersen/dpa

Um unerwünschten Beifang in der Fischerei zu reduzieren, hatte die EU 2013 ein Rückwurfverbot beschlossen. Das Verbot wird seit 2015 schrittweise, aber verbindlich eingeführt. Daten des Internationalen Rates für Meeresforschung (ICES) legen nun nahe, dass es offenbar nicht greift.



Die Forscher haben 2017 für die Dorschfischerei in der östlichen Ostsee mindestens 11,2 Prozent Beifänge ausgemacht. Beim Kabeljau in der Nordsee waren es rund 19 Prozent. Die Forscher fordern Kontrollmechanismen.