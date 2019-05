Ein Alter von 90 wird in Zukunft völlig normal. Dmitri Jdanov, Max-Planck-Institut

Demnach werden 77 Prozent der neugeborenen Mädchen ihren 90. Geburtstag erreichen. Ihren 80. Geburtstag erleben sogar 92 Prozent. Die durchschnittliche Lebenserwartung neugeborener Frauen geben die Rostocker Forscher mit 94,8 Jahren an. "Ein Alter von 90 wird in Zukunft völlig normal", sagt Dmitri Jdanov, verantwortlicher Wissenschaftler am Max-Planck-Institut.