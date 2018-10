Strumia hatte bei einer Konferenz zur Rolle von Frauen in der Physik argumentiert, die Physik sei "nicht sexistisch gegenüber Frauen". Allerdings belegten Frauen vor allem Fächer im Bereich Gender Studies - und klagten dann über einen niedrigen Frauenanteil in den Naturwissenschaften - doch man werde nicht "durch eine Einladung" zum Physiker. Nach Strumias Ansicht würden vielmehr Männer unter "Diskriminierung" in der Physik leiden.