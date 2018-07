Kopf einer Sphinx-Requisite in USA. Quelle: Uncredited/Guadalupe-Nipomo Dunes Center/AP/dpa

Fast hundert Jahre nach den Dreharbeiten von Cecil B. DeMilles Stummfilm "Die zehn Gebote" (1923) haben Archäologen an einem Strand in Kalifornien den monumentalen Kopf einer "Sphinx" ausgegraben.



DeMille hatte 1923 nach der Fertigstellung des Filmes die Zerstörung aller Kulissen angeordnet und die Bruchstücke vergraben lassen. Filmfans hatten sich 60 Jahre später auf die Suche nach den Kulissen gemacht. Über ihre Bergung wurde die Doku "The Lost City of Cecil B. DeMille" gedreht.