Bierling: Ich möchte seine historische Leistung auf keinen Fall schmälern. Er hat Gigantisches geleistet und Südafrika in den frühen 1990er-Jahren vor einem Bürgerkrieg bewahrt. Er hat einen Versöhnungskurs in Gang gesetzt und sein Land auf den Pfad einer liberalen Demokratie geführt. Allerdings glaube ich als Wissenschaftler nicht an Heilige und auch nicht an Wunder. Mandela ist eine komplexere Person, als wir gerade in Deutschland meist denken. Und er ist eine tragische Figur: Sein Erbe wird von seinen politischen Nachfolgern mit Füßen getreten. Südafrika ist korrupt und nationalistisch geworden. Die Spannungen zwischen Schwarzen und Weißen haben wieder zugenommen. Mandelas Erbe ist verschleudert worden.