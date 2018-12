Trend- und Zukunftsforscher Matthias Horx. Archivbild

Der Zukunftsforscher Matthias Horx kritisiert die Nutzung von Social-Media-Kanälen. "Die sozialen Medien machen Menschen süchtig nach sozialer Bestätigung. Der "Like"-Button wirkt auf die Seele etwa so wie Zucker auf den Organismus", sagte der Leiter des Zukunftsinstituts in Frankfurt am Main.



"Aber das sind leere seelische Kalorien. Sein Leben auf dem Netz auszubreiten, führt irgendwann zu einem Selbstdarstellungs-Narzissmus, der schnell in Depression und Selbstzweifel umkippt", warnt Horx.