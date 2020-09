Wie schädlich sind E-Zigaretten? Symbolbild

E-Zigaretten sind weniger schädlich als Tabakzigaretten. Sie könnten bei der Rauch-Entwöhnung helfen, sagte Heino Stöver bei einem E-Zigaretten-Kongress in Frankfurt. Er ist Leiter des Instituts für Suchtforschung an der Frankfurt University of Applied Sciences.



Dem widerspricht die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin: Wer von Tabak- auf E-Zigarette umsteige, ersetze lediglich eine Sucht durch eine andere. Laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung sind E-Zigaretten trotz Vorteilen nicht harmlos.