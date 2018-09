Laut Max Tegmark muss die Künstliche Intelligenz sicherer werden. Quelle: --/Max Tegmark/dpa

Bei der Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) muss laut Max Tegmark viel mehr für die Sicherheit solcher Systeme getan werden. "Derzeit werden weltweit Milliarden investiert, um KI immer stärker zu machen. In die Sicherheitsforschung fließt aber so gut wie gar nichts", sagte der KI-Forscher vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) in den USA.



Für tödliche autonome Waffen solle es einen weltweiten Bann geben. Zahlreiche KI-Experten hatten dazu einen Aufruf an die UN unterzeichnet.