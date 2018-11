Monika Schwarz-Friesel, Wissenschaftlerin an der TU Berlin.

Der Hass auf Juden und auf Israel hat nach Ansicht einer Expertin weite Teile der Bevölkerung in Europa erfasst. "Wir müssen aufhören, den Fehler zu begehen, Antisemitismus und Antizionismus nur am rechten Rand zu lokalisieren", sagte die Wissenschaftlerin Monika Schwarz-Friesel von der TU Berlin vor einer Antisemitismus-Konferenz in Wien.



Dort wollen Politiker und Vertreter jüdischer Organisationen über Konzepte beraten, wie für Juden weiter ein sicheres Leben in Europa möglich ist.