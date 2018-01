Ein Roboter mit sechs Rädern, rund 900 Kilogramm schwer und etwa so groß wie ein Kleinwagen, löst den Jubel aus. Am 6. August vor fünf Jahren landet der Rover "Curiosity" auf dem Mars - nach sechs Jahren Entwicklung, Kosten von fast zwei Milliarden Euro, acht Monaten Flug durchs All und einem komplizierten Landemanöver, das die NASA schon im Vorfeld als die "sieben Minuten des quälenden Bangens" betitelt. Danach allerdings spricht man nur noch von den "sieben Minuten des Triumphs".