Die SPD verliert bei Wählern jeden Alters stark, bei den ab 60-Jährigen kommt sie auf ihr relativ bestes Ergebnis innerhalb der Altersgruppen (33 Prozent). Die CDU ist in allen Altersgruppen fast gleichauf oder stärker als die SPD. Bei den 45- bis 59-Jährigen (plus neun) sowie den Wählern ab 60 Jahren (plus sieben) legt sie sichtbar zu, bei den unter 30-Jährigen hingegen verliert die Union (minus drei). Die Grünen punkten vor allem bei unter 45-Jährigen, wo sie stärkste Partei werden.