Besonders laut ist die Kritik an Koalition und Kanzlerin unter AfD-Anhängern, die die AfD als Protestplattform sehen: Für 93 Prozent nennt die AfD "als einzige Partei die wichtigen Themen beim Namen". 29 Prozent wählen die AfD als "Denkzettel", 69 Prozent "wegen ihrer politischen Forderungen". Vom Thema Ausländer abgesehen, genießt die AfD unter allen Thüringern kaum Politikvertrauen. Sie trägt aber als Partei, in der gut zwei Drittel rechtsextremes Gedankengut weit verbreitet sehen, "durch ihre Positionen und Aussagen" für 63 Prozent "Mitschuld an rechtsextremen Gewalttaten".