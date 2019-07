Anja Karliczek (CDU) ist Ministerin für Forschung. Archivbild

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) sieht Deutschland in der Pflicht, afrikanischen Ländern beim Klimaschutz zu helfen. Man habe zuletzt sehr auf die Klimaveränderungen in Deutschland geschaut, sagte Karliczek bei ihrem viertägigen Besuch in Ghana.



"In Afrika ist die Lage aber noch um ein Vielfaches dramatischer." Die Menschen dort müssten sich auf noch stärkere Dürren, Extremwetterereignisse und Missernten einstellen - und das bei steigender Bevölkerung.