Bundesforschungsministerin Anja Karliczek will zur Eindämmung von Krebserkrankungen in Deutschland beitragen. In einer anstehenden "nationalen Dekade gegen den Krebs" stelle die Regierung die Krebsforschung ins Zentrum, sagte die CDU-Politikerin.



Forscher, niedergelassene Ärzte, Kliniken, Wirtschaft und Politik müssten eng zusammenarbeiten, forderte Karliczek. Mehr Neuerkrankungen sollen so verhindert, die Früherkennung gestärkt und bessere Therapien entwickelt werden, kündigte sie an.