Die "Polarstern" wird im September 2019 im norwegischen Tromsø in See stechen. In der Region zwischen Laptewsee und Ostsibirischer See will sie sich einfrieren lassen, etwa auf Höhe des 85. Breitengrads. "Im Sommer 2020 spuckt es uns dann in der Framstraße wieder aus", erklärte Rex. Diese liegt vor der Nordostküste Grönlands.