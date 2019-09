Eine Wohlfühlreise wird die Expedition für die Wissenschaftler nicht. Neben der Polarnacht warten wahrscheinlich Stürme, Temperaturen von bis zu minus 45 Grad und weitere harsche Wetterbedingungen auf sie. Auch Eisbären stellen eine mögliche Gefahr dar. Die beteiligten Wissenschaftler aus fast 20 Ländern, die während der Reise mehrfach ausgewechselt werden, nehmen all das in Kauf, um mit ihren Messungen vor allem den Einfluss der Arktis auf das Weltklima besser verstehen zu lernen. Sie erhoffen sich wichtige Erkenntnisse für die Klimaforschung. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich kaum eine Weltregion so stark erwärmt wie die Arktis. Dennoch fehlt es an ganzjährigen Beobachtungen aus dem Nordpolarmeer - eine Wissenslücke, die "Mosaic" nun ändern soll.