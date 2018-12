In Schutzanzügen gekleidete Menschen nahe des Forschungszentrums.

Quelle: -/kyodo/dpa

In einem japanischen Forschungszentrum ist ein Fall von Schweinepest aufgetreten. Wie die Verwaltung der zentraljapanischen Provinz Gifu bekanntgab, wurde mit der Schlachtung von Schweinen an dem öffentlichen Institut der Stadt Minokamo begonnen. Zwei Tiere waren positiv auf die Infektionskrankheit getestet worden.



In derselben Provinz war im September der erste Fall von Schweinepest in Japan seit 1992 registriert worden. 2007 hatte Japan die Virusinfektion für ausgerottet erklärt.