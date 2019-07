Mit dabei ist vor über 20.000 Fans der deutsche Hoffnungsträger Lion "Lyght" Krause, der sich in der Online-Qualifikation gegen fast 40 Millionen anderer Zocker weltweit durchgesetzt hat. Für den erst 13-Jährigen ging damit ein Traum in Erfüllung. "Mein Ziel war es immer, nie normal arbeiten gehen zu müssen", sagte Krause dem öffentlich-rechtlichen Digitalnetzwerk FUNK. Seine ersten Schritte in Richtung finanzielle Unabhängigkeit hat "Lyght" bereits gemacht. Für das Erreichen des WM-Finals erhält der Zocker satte 50.000 Dollar. Am Wochenende geht es dann zwischen 100 eSportlern im Einzel am Sonntag und 50 Teams im Duo-Turnier am Samstag um das ganz große Geld.