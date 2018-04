Merkel dringt auf ein gemeinsames europäisches Asylsystem. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel hofft, dass in der EU bis Juni Fortschritte für ein gemeinsames Asylsystem erzielt werden können. In ihrem Video-Podcast forderte sie alle Mitgliedsländer auf, sich den Herausforderungen im Zusammenhang mit Migration zu stellen. "Wir meinen, dass Solidarität keine Einbahnstraße sein kann", betonte sie.



Die Aufgabenteilung funktioniere gut beim Schutz der Außengrenzen - aber noch nicht so gut bei der Frage, wie man Flüchtlingen eine temporäre Heimat geben könne.