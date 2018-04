Risikokapital oder auch Wagniskapital bezeichnet Gelder von Investoren, die bereit sind, mit Ihrer Investition Risiken einzugehen. Vor allem kleine Start-Up-Unternehmen in jungen Branchen und Wirtschaftsbereichen sind auf diese Gelder angewiesen. Denn sie mögen großartige Ideen haben – letztlich hängt deren Umsetzung aber an Finanziers, die das Potenzial erkennen und bereit sind, das Risiko einzugehen. In Deutschland ist diese Bereitschaft gegenüber den Unternehmen in der Biotechnologie-Branche im vergangenen Jahr zurückgegangen: Von 213 Millionen Euro in 2016 auf nur noch gut 200 Millionen Euro in 2017.