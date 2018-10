Ende August war Tolu wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Quelle: Federico Gambarini/dpa

Nur knapp zwei Monate nach ihrer Ausreise fliegt die wegen Terrorvorwürfen in der Türkei angeklagte deutsche Journalistin Mesale Tolu zur Fortsetzung ihres Prozesses zurück in die Türkei. Tolu sagte, sie werde mit ihrem Erscheinen vor Gericht in Istanbul auch ihrem ebenfalls angeklagten Mann Suat Corlu zur Seite stehen.



Der 33-jährigen Tolu wird die Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen - gemeint ist die linksextreme Marxistisch-Leninistische Kommunistische Partei MLKP.