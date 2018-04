Spieler von Fortuna Düsseldorf jubeln über Sieg gegen Dynamo Dresden Quelle: dpa

Fortuna Düsseldorf kehrt in die Fußball-Bundesliga zurück. Der Zweitliga-Spitzenreiter gewann sein Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden mit 2:1 (1:0) und hat nun zehn Punkte Vorsprung auf Holstein Kiel. Diesen Rückstand kann der Tabellendritte bei für ihn noch drei ausstehenden Partien nicht mehr einholen.



Neuhaus hatte Düsseldorf früh in Führung geschossen (9.), Kone traf zum Ausgleich für Dynamo (64.). In der 90. Minute sorgte Hennings mit dem 2:1-Siegtreffer für grenzenlosen Jubel im Fortuna-Anhang.