Bergbauern fordern einen besserern Schutz vor Wölfen. Quelle: Bernd Thissen/dpa

Bergbauern haben am Rande des Jahresforums der EU-Alpenstrategie in München für einen besseren Schutz vor Wölfen demonstriert. "Immer mehr Kühe oder Schafe werden vom Wolf getötet", sagte der Präsident des Bayerischen Bauernverbands, Walter Heidl. Die für die Alpen so typische Weidehaltung sei gefährdet.



Der Bauernverband übergab Bayerns Europaministerin Beate Merk (CSU) ein Positionspapier, das unter anderem den Schutz der bäuerlichen Weide-, Freiland- und Offenstallhaltung fordert.