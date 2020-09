Die Ausstellung wird in Essen gezeigt.

Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Kanzlerin Angela Merkel und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) eröffnen heute die Ausstellung "Survivors. Faces of Life after the Holocaust" auf der Zeche Zollverein in Essen. Der Fotograf Martin Schoeller porträtierte mit seiner Kamera 75 Holocaust-Überlebende in Israel.



75 Jahre nach der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz sei der unverstellte Blick in die Gesichter der Menschen von besonderer Bedeutung, hieß es. Die Aufnahmen entstanden in der Jerusalemer Gedenkstätte Yad Vashem.