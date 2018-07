Der Bezahlsender Sky steht vor einer US-Übernahme. Quelle: Tobias Hase/dpa

Rupert Murdochs Medienkonzern 21st Century Fox will dem US-Kabelriesen Comcast den britischen Bezahlsender Sky mit einem höheren Gebot noch vor der Nase wegschnappen. Je Sky-Aktie legt Fox laut Sky nun 14 britische Pfund in bar auf den Tisch.



Damit ist das Angebot nun knapp 24,5 Milliarden Pfund (27,7 Milliarden Euro) schwer. Comcast hatte im April 12,50 Pfund geboten. Der Murdoch-Konzern besitzt bereits 39 Prozent an Sky und bemüht sich schon seit Langem um eine Komplettübernahme.