Der entscheidende Satz kam ganz zum Schluss: "Ja, es war ein Fehler", sagt Heinz-Christian Strache (FPÖ) und ist nun kein Vizekanzler Österreichs mehr. Er tritt zurück um die, so sagt er, "erfolgreiche Regierungsarbeiten" zu retten. "Meine Person darf kein Vorwand sein, das zu verunmöglichen". Mit ihm geht es nicht mehr, das war allen klar. Die Frage ist nun, ob es ohne weiter geht. Der österreichische Bundeskanzler Kurz will sich am Abend äußern.