"Ja, es gibt ein paar sehr Vermögende. Die zahlen zwischen 500.000 und eineinhalb bis zwei Millionen", erklärte der damalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache im Juli 2017 einer vermeintlichen russischen Oligarchin, die er zusammen mit seinem Parteifreund Johann Gudenus in einer Villa in Ibiza traf. Diese Spender würden aber nicht an die Partei, sondern an einen Verein zahlen. "Der Verein ist gemeinnützig, der hat mit der Partei nichts zu tun", sagt Strache in dem Video weiter.