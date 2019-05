AfD-Chef Meuthen erwartet keine Auswirkung auf Wahl. Archivbild

Alle Bundestagsparteien mit Ausnahme der AfD haben nach dem Skandal um die rechtspopulistische FPÖ in Österreich vor einer Zusammenarbeit mit Rechtspopulisten gewarnt. Die Vorgänge würden beweisen, "was in Rechtspopulisten steckt in ganz Europa", sagte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer in einer ARD-Sendung.



AfD-Chef Jörg Meuthen sprach von einem inneröstereichischen Ereignis. Außerhalb Österreichs und auch in Deutschland würden die Vorgänge aber keine Rolle spielen.