Zwei Wochen vor der Nationalratswahl in Österreich hat die FPÖ auf ihrem Parteitag in Graz Norbert Hofer zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der 48-Jährige erhielt 98,25 Prozent der Stimmen. In seiner Rede machte Hofer deutlich, dass er die Partei zur stärksten Kraft in Österreich machen wolle. "Ich trete nicht als Bundesparteiobmann für eine Partei an, die sich auf Dauer mit dem zweiten oder dritten Platz zufriedengibt", sagte Hofer.