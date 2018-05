Nach einem Bootsunglück in Mecklenburg-Vorpommern mit bisher zwei Toten wird einer der Gekenterten weiter vermisst. Die Urlauber waren trotz Sturmwarnung mit einem kleinen Motorboot auf den aufgewühlten Peenestrom hinausgefahren und gekentert. Am Wochenende war auch ein Camper an der Nordsee im Sturm ertrunken. Ein 61-jähriger Jäger aus dem Emsland wurde in Prangendorf in Mecklenburg-Vorpommern tot unter einem umgestürzten Hochsitz aufgefunden. Der Sturm könnte den Hochsitz umgerissen haben. Damit wäre der Jäger in Deutschland das vierte Todesopfer des Herbststurms.